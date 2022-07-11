В Госдуме назначили внеочередное заседание для решения «неотложных вопросов»

Совет Госдумы проведет внеочередное заседание для решения «неотложных вопросов» 15 июля

Совет Государственной Думы в понедельник, 11 июля, рассмотрит вопрос о проведении 15 июля внеочередного заседания палаты для решения «неотложных вопросов». Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

По данным канала, накопились вопросы, которые требуют неотложного решения. «В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — говорится в сообщении.

Как отметил источник «Коммерсанта», внеочередное заседание не связано со спецоперацией на Украине. По его словам, оно связано с необходимостью принять ранее внесенные правительственные инициативы и решением некоторых кадровых вопросов.

В свою очередь, источник ТАСС в Госдуме сообщил, что совет нижней палаты парламента в понедельник сформирует повестку внеочередного заседания, в том числе по социальным и экономическим вопросам. Пакет инициатив внесло правительство на прошлой и позапрошлой неделе.

7 июля Государственная Дума завершила весеннюю сессию и ушла в отпуск.