Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Политолог рассказала о повестке внеочередного заседания Госдумы

Политолог Шульман описала внеочередное заседание Думы словами «ничего чрезвычайного»
Начало событий в новости Совет Госдумы назначил внеочередное заседание

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский политолог Екатерина Шульман (признана в России иностранным агентом) рассказала о повестке внеочередного заседания Государственной думы и описала его словами «ничего чрезвычайного». Свой комментарий она опубликовала в личном Telegram-канале.

Политолог опубликовала документ, в котором описан порядок работы внеочередного пленарного заседания, и сопроводила его словами: «А вот и повесточка. Действительно, ничего чрезвычайного пока не видно».

Согласно документу, начало заседания будет посвящено вопросам утверждения кандидатуры Дениса Мантурова на должность заместителя председателя Правительства, в том числе выступлению самого Мантурова, после чего парламентарии приступят к обсуждению проектов законов «О ветеранах», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «О внесении изменений в Федеральный закон "О внешней разведке"» и других.

Парламентарии планируют рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть. Всего в повестке внеочередного заседания Госдумы 19 пунктов.

Совет нижней палаты парламента назначил внеочередное заседание на пятницу, 15 июля. Отмечалось, что в этот день будут рассмотрены вопросы, которые требуют неотложного решения. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин продлил работу парламента еще на одну неделю.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало цель удара по Виннице
Задержанный за подготовку теракта в Мелитополе оказался украинским агентом
Минобороны заявило об уничтожении представителей поставщиков оружия ВСУ
Кремль отреагировал на кадровые перестановки в руководстве стран Европы
Бывший футболист «Спартака» умер в 29 лет
Путин проведет совещание с Совбезом
Кремль ответил на вопрос о повторной вакцинации Путина от коронавируса
Подростки рассказали об «адских» условиях содержания в российской психбольнице
Врач назвала важную причину пить томатный сок в самолете
Военкор объяснил массовое отступление ВСУ из Северска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.