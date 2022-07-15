Политолог рассказала о повестке внеочередного заседания Госдумы

Политолог Шульман описала внеочередное заседание Думы словами «ничего чрезвычайного»

Российский политолог Екатерина Шульман (признана в России иностранным агентом) рассказала о повестке внеочередного заседания Государственной думы и описала его словами «ничего чрезвычайного». Свой комментарий она опубликовала в личном Telegram-канале.

Политолог опубликовала документ, в котором описан порядок работы внеочередного пленарного заседания, и сопроводила его словами: «А вот и повесточка. Действительно, ничего чрезвычайного пока не видно».

Согласно документу, начало заседания будет посвящено вопросам утверждения кандидатуры Дениса Мантурова на должность заместителя председателя Правительства, в том числе выступлению самого Мантурова, после чего парламентарии приступят к обсуждению проектов законов «О ветеранах», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «О внесении изменений в Федеральный закон "О внешней разведке"» и других.

Парламентарии планируют рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть. Всего в повестке внеочередного заседания Госдумы 19 пунктов.

Совет нижней палаты парламента назначил внеочередное заседание на пятницу, 15 июля. Отмечалось, что в этот день будут рассмотрены вопросы, которые требуют неотложного решения. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин продлил работу парламента еще на одну неделю.