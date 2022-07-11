Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин продлил работу Госдумы еще на одну неделю

Володин объяснил созыв внеочередного заседания Госдумы рассмотрением мер поддержки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин продлил работу нижней палаты парламента еще на одну неделю. Об этом сообщается на думском сайте.

Спикер Госдумы объяснил необходимость внеочередного заседания рассмотрением мер по поддержке россиян и экономики. По его словам, с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.

«В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также о социальной защите граждан и военнослужащих», — подчеркнул Володин.

Ранее стало известно, что совет Госдумы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на пятницу, 15 июля. Отмечалось, что в этот день будут рассмотрены правительственные инициативы, а также вопросы, которые требуют неотложного решения.

7 июля Государственная Дума завершила весеннюю сессию и ушла в отпуск.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Анонсирован новый пакет санкций ЕС против России
Экс-главу «Формулы-1» обвинили в мошенничестве на 400 миллионов фунтов
ШОС примет Иран в состав организации
Электроэнергия в прибалтийских странах за сутки подорожала на 150 процентов
В США рассказали об уязвимости штурмовика A-10
Джонни Депп выпустит песню о суде против Эмбер Херд
Жителя Риги попытались отвезти в психбольницу из-за георгиевской ленточки
Матвиенко отреагировала на указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев
Стала известна судьба Sephora в России
Гимнастке Байлз предложили детскую раскраску в самолете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.