Володин продлил работу Госдумы еще на одну неделю

Володин объяснил созыв внеочередного заседания Госдумы рассмотрением мер поддержки

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин продлил работу нижней палаты парламента еще на одну неделю. Об этом сообщается на думском сайте.

Спикер Госдумы объяснил необходимость внеочередного заседания рассмотрением мер по поддержке россиян и экономики. По его словам, с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.

«В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также о социальной защите граждан и военнослужащих», — подчеркнул Володин.

Ранее стало известно, что совет Госдумы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на пятницу, 15 июля. Отмечалось, что в этот день будут рассмотрены правительственные инициативы, а также вопросы, которые требуют неотложного решения.

7 июля Государственная Дума завершила весеннюю сессию и ушла в отпуск.