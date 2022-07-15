Женщина с 800 тату по всему телу показала старые фото с чистой кожей

Художница из США Валери Уотсон показала старые фото без 800 тату по всему телу

Художница из США Валери Уотсон, чье тело покрыто 800 рисунками, показала свою внешность до модификаций. Ее старые фотографии оказались в распоряжении Daily Dtar.

По информации издания, первую татуировку жительница Сан-Диего, штат Калифорния, сделала в возрасте 14 лет во время отдыха в Мексике. После того как на ее спине появилось изображение в виде пары ангельских крыльев, ныне 34-летняя женщина решила продолжить украшать себя различными композициями. В результате нестандартная внешность прославила Уотсон в соцсетях: всего в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) на нее подписано 70 тысяч человек.

На опубликованных Daily Star снимках героиня материала запечатлена в юности с чистой кожей без тату. «Я предпочитаю ту внешность, которая у меня сейчас. Я та, кем являюсь, и именно такой я должна быть. Я всегда любила искусство и нестандартное самовыражение и всегда знала, что не хочу быть похожей на других», — пояснила Уотсон в беседе с журналистами.

Женщина призналась, что часто сталкивается с негативной реакцией окружающих на свой внешний вид в реальной жизни, а также с оскорблениями в интернете. «Когда я гуляю с сыном в парке, некоторые матери не подпускают к нему своих детей. В то же время в соцсетях мне постоянно пишут, что я сумасшедшая или наркозависимая. Все это очень грустно», — пожаловалась она.

В настоящий момент тело Уотсон покрыто татуировками на 75 процентов. Американка не собирается останавливаться на достигнутом — она планирует заполнить рисунками все пустые участки на коже.

В мае тату-модель Эмбер Люк также показала старые фотографии с чистой кожей и удивила поклонников. За семь лет модель набила сотни татуировок и призналась, что данная трансформация помогла ей узнать много информации об анатомии человека, борьбе с инфекциями, а также изучить собственные возможности.