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Женщина с 800 тату по всему телу показала старые фото с чистой кожей

Художница из США Валери Уотсон показала старые фото без 800 тату по всему телу

Фото: @valerie_watson_

Художница из США Валери Уотсон, чье тело покрыто 800 рисунками, показала свою внешность до модификаций. Ее старые фотографии оказались в распоряжении Daily Dtar.

По информации издания, первую татуировку жительница Сан-Диего, штат Калифорния, сделала в возрасте 14 лет во время отдыха в Мексике. После того как на ее спине появилось изображение в виде пары ангельских крыльев, ныне 34-летняя женщина решила продолжить украшать себя различными композициями. В результате нестандартная внешность прославила Уотсон в соцсетях: всего в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) на нее подписано 70 тысяч человек.

На опубликованных Daily Star снимках героиня материала запечатлена в юности с чистой кожей без тату. «Я предпочитаю ту внешность, которая у меня сейчас. Я та, кем являюсь, и именно такой я должна быть. Я всегда любила искусство и нестандартное самовыражение и всегда знала, что не хочу быть похожей на других», — пояснила Уотсон в беседе с журналистами.

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Женщина призналась, что часто сталкивается с негативной реакцией окружающих на свой внешний вид в реальной жизни, а также с оскорблениями в интернете. «Когда я гуляю с сыном в парке, некоторые матери не подпускают к нему своих детей. В то же время в соцсетях мне постоянно пишут, что я сумасшедшая или наркозависимая. Все это очень грустно», — пожаловалась она.

В настоящий момент тело Уотсон покрыто татуировками на 75 процентов. Американка не собирается останавливаться на достигнутом — она планирует заполнить рисунками все пустые участки на коже.

В мае тату-модель Эмбер Люк также показала старые фотографии с чистой кожей и удивила поклонников. За семь лет модель набила сотни татуировок и призналась, что данная трансформация помогла ей узнать много информации об анатомии человека, борьбе с инфекциями, а также изучить собственные возможности.

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Дина Васильева
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