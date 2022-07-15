В США продадут дом Мухаммеда Али

В штате Нью-Джерси выставили на продажу бывший дом боксера Мухаммеда Али

В США выставили на продажу особняк, который одно время принадлежал американскому тяжеловесу Мухаммеду Али. За дом попросили более миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Бывшее поместье боксера находится в городе Черри-Хилл штата Нью-Джерси. За него попросили 1,85 миллиона долларов (более 107,8 миллиона рублей). Особняк был построен в 1965-м, Али владел им с 1971 по 1973 года. Последний раз объект сменил владельца в 2014 году — он заплатил за него 690 тысяч долларов. В августе 2020 за дом попросили уже 2,35 миллиона долларов, однако не смогли найти покупателя и вернули на рынок в июле 2022-го.

Дом находится на участке размером меньше гектара. В нем есть шесть спален, кухня, несколько ванных комнат, прачечная, тренажерный зал, рабочий кабинет и бар. На участке оборудованы многоуровневые террасы, обеденная зона, бассейн, теннисный корт и баскетбольная площадка.

В апреле 2022 года в Нью-Джерси выставили на продажу бывший дом и по совместительству студию звукозаписи американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон. Тогда за объект попросили 1,6 миллиона долларов (на тот момент почти 128 миллионов рублей).