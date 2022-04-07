Бывший дом Уитни Хьюстон выставили на продажу

Бывший дом и студию звукозаписи американской певицы Уитни Хьюстон выставили на продажу

Бывший дом и по совместительству студию звукозаписи американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон в Нью-Джерси выставили на продажу. Об этом сообщает The New York Post.

Певица владела купила дом в 1993 году — через год после того, как вышла замуж за музыканта Бобби Брауна и родила дочь, скончавшуюся в 2015 году. Покупка обошлась Хьюстон всего в 537 тысяч долларов, или около 1,1 миллиона долларов (примерно 87 миллионов рублей) по нынешним меркам.

Звезда владела домом до 2010 года, а после решила от него избавиться. Цена сделки составила 940 тысяч долларов, и с тех пор особняк больше никогда не продавался. Теперь за него просят 1,6 миллиона долларов (почти 128 миллионов рублей). «Это уникальная возможность не только стать частью истории, но и владеть особенным домом», — считает агент по недвижимости Лайан Добсон.

Участок размером в два гектара, где находится дом в стиле ранчо, расположен на холмах. Кроме дома на территории находятся теннисный корт и гидромассажный бассейн. На заднем дворе дома есть зона с кожаными диванами, где можно отдохнуть или перекусить.

Главной особенностью дома, которая осталась от знаменитой хозяйки, можно назвать студию звукозаписи со звуконепроницаемыми стенами, которая практически не пострадала от времени. Несмотря на то, что последнее время она использовалась в качестве кабинета, тренажерного зала и мини-кухни, на стене до сих пор висит портрет Хьюстон. Кроме того, будущему хозяину достанутся изысканная кухня, просторные столовая и гостиная, а также несколько спален, ванных комнат и гардеробная. Особняк несколько раз ремонтировали, последний раз в 2016 году.

Уитни Хьюстон умерла в возрасте 48 лет 11 февраля 2012 года. Ее обнаружили без сознания в ванной в отеле Beverly Hilton. Расследование показало, что смерть Хьюстона была случайной и была вызвана утоплением, а также последствиями атеросклеротической болезни сердца и употребления наркотиков.

Ранее в марте стало известно, что российский хоккеист Илья Ковальчук решил продать свой особняк в штате Нью-Джерси с огромной скидкой. Спортсмен покупал дом в 2019 году за 17,99 миллиона долларов, однако теперь вынужден предлагать его лишь за 14,99 миллиона долларов.