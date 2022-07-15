Россиянка разозлилась на мать с деменцией и случайно забила ее до смерти

Россиянка пойдет под суд за убийство по неосторожности страдавшей деменцией матери

В Архангельской области 48-летняя россиянка предстанет перед судом за убийство по неосторожности. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в мае 2022 года в городе Северодвинск обвиняемая, рассердившись на мать из-за того, что та не могла осуществлять за собой уход из-за деменции и вела себя неподобающим образом, ударила ее по голове. На следующий день женщина обнаружила родительницу мертвой, осознав, что случайно забила ее до смерти.

«В ходе допроса обвиняемая частично признала свою вину. В содеянном раскаивается, наступления ей смерти не желала»,— сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 июля сообщалось, что житель села Юдино Ирбейского района Красноярского края ударил жену бутылкой, жестоко избил и оставил умирать в подвале.