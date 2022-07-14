Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин избил жену бутылкой и оставил умирать в подвале

Житель села Юдино Красноярского края избил жену бутылкой и бросил умирать в подвале

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель села Юдино Ирбейского района Красноярского края ударил жену бутылкой, жестоко избил и оставил умирать в подвале. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что 44-летний россиянин напился и поссорился с супругой. В какой-то момент мужчина настолько рассвирепел, что схватил стеклянную бутылку и начал колотить ею женщину.

На этом житель Красноярского края не успокоился: сильно избитую 40-летнюю жену он скинул в подпол. Следователи отметили, что вместе супруги прожили 22 года.

Тело россиянки позже обнаружили родственники. Ее мужа уже задержали и предъявили ему обвинение по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Мужчину отправили под арест.

Ранее в поселке Лебяжье в Ленобласти мужчина забил жену до смерти в ее день рождения. Сотрудники правоохранительных органов Ленобласти задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Названы последствия отказа Германии от российских угля и нефти
Генпрокуратура России проверит дело убитого дочерями за насилие отца Хачатуряна
Россиянин избил жену бутылкой и оставил умирать в подвале
«АвтоВАЗ» решил создать новое семейство автомобилей
Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду 125 миллионов евро за сезон
Четыре человека получили ранения при обстреле из пистолета в Москве
Суд отклонил требование Эмбер Херд о новом разбирательстве с Джонни Деппом
ФСБ пресекла деятельность пособников сирийских боевиков в пяти регионах России
В Великобритании назвали главного претендента на место премьер-министра страны
Мать купила младенцу туфли на каблуках и была обругана в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.