Россиянин избил жену бутылкой и оставил умирать в подвале

Житель села Юдино Красноярского края избил жену бутылкой и бросил умирать в подвале

Житель села Юдино Ирбейского района Красноярского края ударил жену бутылкой, жестоко избил и оставил умирать в подвале. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что 44-летний россиянин напился и поссорился с супругой. В какой-то момент мужчина настолько рассвирепел, что схватил стеклянную бутылку и начал колотить ею женщину.

На этом житель Красноярского края не успокоился: сильно избитую 40-летнюю жену он скинул в подпол. Следователи отметили, что вместе супруги прожили 22 года.

Тело россиянки позже обнаружили родственники. Ее мужа уже задержали и предъявили ему обвинение по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Мужчину отправили под арест.

Ранее в поселке Лебяжье в Ленобласти мужчина забил жену до смерти в ее день рождения. Сотрудники правоохранительных органов Ленобласти задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.