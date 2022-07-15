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В ЛНР сообщили о массовом минировании ВСУ объектов в Артемовске

В НМ ЛНР сообщили, что ВСУ массово минируют административные здания в Артемовске

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), готовясь покинуть город Артемовск, массово минируют административные здания и объекты гражданской инфраструктуры самодельными взрывными устройствами, которые активируются с помощью мобильных телефонов. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«После того как противник выйдет из этих населенных пунктов, он сможет в течение продолжительного времени осуществлять подрывы заминированных таким образом зданий», — отметил Марочко.

Ранее российский журналист Александр Коц заявил, что ВСУ вывели из Северска до 500 бойцов. По его словам, массовое отступление украинских военнослужащих из населенного пункта является усилением группировки в Соледаре и Артемовске.

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Алевтина Запольская
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