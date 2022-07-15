Военкор Коц заявил, что ВСУ вышли из Северска для усиления в Соледаре и Артемовске

Российский журналист Александр Коц заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно вывели из Северска до 500 бойцов, однако назвать это отходом нельзя. В своем Telegram-канале военкор объяснил, что массовое отступление украинских военнослужащих из населенного пункта является усилением группировки в Соледаре и Артемовске.

«Также по трассе Северск-Соледар было переброшено до 50 единиц различной артиллерии, чтобы усилить Соледарскую группировку», — рассказал он. По словам журналиста, ВСУ расположили в жилом секторе и огородах гаубицы и реактивные системы залпового огня.

«В Северске остается противник. Он также контролирует часть высот за городом», — заключил военкор.

В пятницу, 15 июля, подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинское командование приняло решение начать отступление из Северска и постепенно выводить местные подразделения на укрепленные участки фронта. По его словам, отвод украинских войск будет происходить поэтапно. Они продолжат оказывать посильное сопротивление.

Ранее офицер Народной милиции Донецкой народной республики Андрей Баевский доложил, что союзным силам удалось взять под контроль большую часть Северска, а также подъездные пути к городу. Он указал, что украинские войска уже потеряли возможность оказывать сопротивление организованно.

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