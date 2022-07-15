Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ВСУ начали отступать из Северска

Народная милиция ЛНР сообщила о начале отступления ВСУ из Северска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение начать отступление из Северска и постепенно выводить местные подразделения на укрепленные участки фронта. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По словам офицера, отвод украинских войск будет происходить поэтапно. Они продолжат оказывать посильное сопротивление.

«Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами», — сообщил Марочко.

Ранее офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщил, что союзным силам удалось взять под контроль большую часть Северска, а также подъездные пути к городу. Он указал, что украинские войска уже потеряли возможность оказывать сопротивление организованно.

Позже стало известно, что Народная милиция начала зачистку восточных окраин города мелкими группами. В городе сохраняются очаги сопротивления.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Спецназ «Гром» устроил рейд с задержаниями в цыганском поселке Екатеринбурга
Обнаружены самоорганизующиеся кристаллы из зародышей морских звезд
Польский производитель овощных смесей Hortex ушел из России
Лепс рассказал о покупке квартиры для матери
Звезда UFC обесценил чемпионство Нурмагомедова
Цены на полеты в Европе снова взлетят
Россиян предупредили о новом способе обмана на фоне распродажи IKEA
Стали известны подробности рейда силовиков в цыганском поселке Екатеринбурга
ВСУ начали отступать из Северска
Стало известно о возвращении Аллы Пугачевой в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.