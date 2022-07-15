ВСУ начали отступать из Северска

Народная милиция ЛНР сообщила о начале отступления ВСУ из Северска

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение начать отступление из Северска и постепенно выводить местные подразделения на укрепленные участки фронта. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По словам офицера, отвод украинских войск будет происходить поэтапно. Они продолжат оказывать посильное сопротивление.

«Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами», — сообщил Марочко.

Ранее офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщил, что союзным силам удалось взять под контроль большую часть Северска, а также подъездные пути к городу. Он указал, что украинские войска уже потеряли возможность оказывать сопротивление организованно.

Позже стало известно, что Народная милиция начала зачистку восточных окраин города мелкими группами. В городе сохраняются очаги сопротивления.