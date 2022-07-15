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В ДНР раскрыли подробности зачистки Северска

Миниформации ДНР сообщило, что Народная милиция начала зачистку восточных районов Северска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Народная милиция и российские военные начали зачистку восточных районов Северска, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают оказывать отпор наступающим. Подробности на этот счет раскрыл заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов, пишет ТАСС.

По словам чиновника, союзные силы действуют в городе мелкими группами и делают свою работу «аккуратно», чтобы избежать серьезных потерь и жертв среди гражданских. Он отметил, что артиллерия преимущественно наносит удары по «зеленке» (лесным массивам — прим. «Ленты.ру») вокруг города.

«Очаги сопротивления имеются. Подтвердить что основные силы ВСУ вышли пока с уверенностью не могу», — сообщил Безсонов.

Ранее офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщил, что союзным силам удалось взять под контроль большую часть Северска, а также подъездные пути к городу. Он указал, что украинские войска уже потеряли возможность оказывать сопротивление организовано.

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Алевтина Запольская
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