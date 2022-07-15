Вулин ответил на угрозы украинского депутата и вспомнил о Бандере
Ни граждан Сербии, ни ее президента Александра Вучича не удастся «перевоспитать» последователям Степана Бандеры на Украине или хорватским нацистам. Об этом заявил глава сербского МВД Александр Вулин в разговоре с РИА Новости.
Министр вспомнил о Бандере, отвечая на угрозы депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко. Ранее тот заявил, что Вучича следует перевоспитать, раз тот полагает, будто мировым лидерам стоит прислушиваться к российскому президенту Владимиру Путину.
«Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград. Хорваты Вучичу не простили, что он — выживший внук жертвы хорватских нацистов, а сейчас их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды», — убежден Вулин.
Вучич полагает, что Западу следует пойти на условия, которые предложит Владимир Путин, поскольку в противном случае страны Европы «отправятся в ад». При этом он не уточнил, что именно предложит глава России.