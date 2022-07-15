Вулин ответил на угрозы украинского депутата и вспомнил о Бандере

Глава МВД Вулин: последователи Бандеры и хорватских нацистов не «перевоспитают» Сербию

Ни граждан Сербии, ни ее президента Александра Вучича не удастся «перевоспитать» последователям Степана Бандеры на Украине или хорватским нацистам. Об этом заявил глава сербского МВД Александр Вулин в разговоре с РИА Новости.

Министр вспомнил о Бандере, отвечая на угрозы депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко. Ранее тот заявил, что Вучича следует перевоспитать, раз тот полагает, будто мировым лидерам стоит прислушиваться к российскому президенту Владимиру Путину.

«Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград. Хорваты Вучичу не простили, что он — выживший внук жертвы хорватских нацистов, а сейчас их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды», — убежден Вулин.

Вучич полагает, что Западу следует пойти на условия, которые предложит Владимир Путин, поскольку в противном случае страны Европы «отправятся в ад». При этом он не уточнил, что именно предложит глава России.