Депутат Рады пообещал перевоспитать сербов после слов о Вучича о Путине

Депутат Рады заявил, что Украина перевоспитает Сербию после слов о Вучича о Путине

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пообещал перевоспитать сербов после слов президента Сербии Александра Вучича о предложении российского лидера Владимира Путина мировым лидерам. Его слова передает РИА Новости.

«Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем», — отметил Гончаренко, добавив, что «потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС». «Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — заключил он.

Ранее Александр Вучич заявил, что Западу следует пойти на условия, которые предложит Владимир Путин. «Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — сказал он. При этом он не уточнил, что именно предложит глава России. Он также отметил, что у всего западного мира конфликт с русскими «через украинцев».