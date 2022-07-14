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Названа цель высказывания Вучича об «аде» при отказе Запада от условий России

Политолог Бышок счел слова Вучича об аде при неудаче на переговорах с РФ посылом Москве

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Слова президента Сербии Александра Вучича об аде на Земле, если условия России на мирных переговорах не будут приняты, адресовались не Западу. О цели этого высказывания в разговоре с «Лентой.ру» высказался исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

«Никакого влияния Вучич на Западе не имеет. Он, скорее, хочет показать, что, если Сербия будет вынуждена частично присоединиться к каким-то антироссийским санкциям, чтобы Россия понимала, что в глубине души Белград поддерживает Россию и считает, что она права в нынешней конфронтационной истории», — считает политолог.

Эта фраза ориентирована на Россию, а не на Запад

Станислав Бышоккандидат политических наук

Сейчас к Сербии на Западе никто не прислушивается. Это одна из причин, почему Белград остается союзником Москвы, утверждает Бышок.

«Вучич понимает, Сербии необходимо сохранять близость к России, те или иные скидки на поставки российских энергоносителей. Никакие идеи Запада Вучич не отражает», — сказал он.

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Сами рассуждения сербского лидера об аде на Земле — не более чем риторика, добавил политолог.

«Это просто красивая фраза. Бросить красивую фразу, поклясться защищать до последней капли крови — это милое дело на Балканах», — заключил Бышок.

Александр Вучич заявил, что Западу следует пойти на условия, которые предложит российский лидер. «Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии СлавянскКраматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — сказал президент Сербии.

При этом он не уточнил, что именно предложит глава России. Он также отметил, что у всего западного мира конфликт с русскими «через украинцев».

Мировая история санкций
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Мария Сметанина
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