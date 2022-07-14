Названа цель высказывания Вучича об «аде» при отказе Запада от условий России
Слова президента Сербии Александра Вучича об аде на Земле, если условия России на мирных переговорах не будут приняты, адресовались не Западу. О цели этого высказывания в разговоре с «Лентой.ру» высказался исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.
«Никакого влияния Вучич на Западе не имеет. Он, скорее, хочет показать, что, если Сербия будет вынуждена частично присоединиться к каким-то антироссийским санкциям, чтобы Россия понимала, что в глубине души Белград поддерживает Россию и считает, что она права в нынешней конфронтационной истории», — считает политолог.
Эта фраза ориентирована на Россию, а не на Запад
Сейчас к Сербии на Западе никто не прислушивается. Это одна из причин, почему Белград остается союзником Москвы, утверждает Бышок.
«Вучич понимает, Сербии необходимо сохранять близость к России, те или иные скидки на поставки российских энергоносителей. Никакие идеи Запада Вучич не отражает», — сказал он.
Сами рассуждения сербского лидера об аде на Земле — не более чем риторика, добавил политолог.
«Это просто красивая фраза. Бросить красивую фразу, поклясться защищать до последней капли крови — это милое дело на Балканах», — заключил Бышок.
Александр Вучич заявил, что Западу следует пойти на условия, которые предложит российский лидер. «Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — сказал президент Сербии.
При этом он не уточнил, что именно предложит глава России. Он также отметил, что у всего западного мира конфликт с русскими «через украинцев».