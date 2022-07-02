В Сербии отказались становиться «пехотой НАТО» и конфликтовать с Россией

Глава МВД Сербии заявил об отказе Белграда становиться пехотой НАТО в конфликте с Россией

Сербия отказывается вступать в конфликт с Россией и становиться «пехотой НАТО». Об этом заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин, его цитирует РИА Новости.

Вулин сказал, что Сербия не собирается вступать в чужие конфликты. Глава МВД также посоветовал западным коллегам извиниться перед страной за военные действия.

«Если хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, а думаю, таковы они и есть, начните с Сербии. Сначала отзовите признание Косово, скажите: "Извините, Сербия целостна, мы ошиблись в том, что вас бомбили, извините, что убили столько ваших детей, извините, что мы все это с вами сделали, начнем исправлять свои ошибки"», — отметил Вулин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сейчас часть Евросоюза (ЕС) находится в состоянии войны с Россией, отправляя оружие на Украину. Он также обвинил ЕС в нежелании считаться с позицией Сербии по поводу введения санкций против России.