Бастрыкин велел расследовать обстрел брянского села со стороны Украины

Глава СКР поручил возбудить дело в связи с обстрелом ВСУ села Некислицы в Брянской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение начать расследование в связи с обстрелом села Некислицы в Брянской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Он велел возбудить уголовное дело по факту действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным СКР, в результате обстрела местные жители не пострадали. Получила повреждения линия электропередачи.

Следователи намерены установить обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности причастных к преступлению.

Ранее 15 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины было обстреляно приграничное село Некислицы Севского района. По его словам, пострадавших нет. В Некислицы прибыла бригада электриков — она начнет восстановительные работы после оперативных служб.