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Байдена поймали на прочтении одной и той же речи

Президент США Байден прочитал одну и ту же публичную речь в разных выступлениях

Президента США Джо Байдена поймали на прочтении одной и той же публичной речи в двух разных выступлениях, в сети стал вирусным подтверждающий это ролик. Видео опубликовано на сайте Infowars.

Авторы материала собрали в одно видео слова президента за 23 ноября и за 3 декабря 2021 года. Байден практически слово в слово прочитал и повторил речь о дальнейшей экономической политике американского правительства в отношении роста цен на товары.

Ранее Джо Байден во время визита в Израиль допустил оговорку на тему Холокоста. Во время выступления в среду, 13 июля, глава государства уточнил, что позже вернется к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории Холокоста, основан в 1953 году — прим. «Ленты.ру») в Иерусалиме.

«Чтобы почтить память шести миллионов евреев, жизни которых были украдены в результате геноцида, а также продолжить делать то, что мы должны делать ежедневно: лицезреть и хранить правду и честь Холокоста», — сказал политик, перепутав созвучные в английском языке слова «honor» (честь, достоинство) и «horror» (ужас).

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