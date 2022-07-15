Цены на полеты в Европе снова взлетят

Allianz: цены на авиабилеты в Европе вырастут на 21 процент к концу 2022 года

Стоимость авиабилетов в Европе вырастет к концу 2022 года на 21 процент. Об этом пишет L'Echo со ссылкой на прогноз страховой компании Allianz.

Из-за забастовок, подорожания топлива и нехватки обслуживающего персонала европейские авиакомпании снова вынуждены повышать цены на перелеты. Как заявили в страховой группе, отмена рейсов и удорожание авиабилетов являются единственным условием для выживания перевозчиков на рынке.

Так, убытки европейских авиакомпаний оцениваются почти в 9,7 миллиарда долларов (565 миллиарда рублей). Около 25 процентов оборота уходит на оплату труда, что является главной причиной низкой рентабельности (при среднемировом показателе 19 процентов).

Ранее в июне российских туристов предупредили о рисках при планировании поездок в Европу из-за проблем в авиаотрасли, которая оказалась не готова к летнему сезону. Путешественников предупредили, что им стоит учитывать сбои в расписании рейсов и очереди в аэропортах

