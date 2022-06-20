Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиян предупредили о рисках при планировании поездок в Европу

АТОР: европейская авиаотрасль оказалась не готова к летнему сезону

Российских туристов предупредили о рисках при планировании поездок в Европу из-за проблем в авиаотрасли, которая оказалась не готова к летнему сезону. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, во время пандемии коронавируса многие сотрудники европейских авиакомпаний и аэропортов были уволены, из-за чего на данный момент наблюдается значительная нехватка кадров. С проблемой уже столкнулись авиагавани в Мадриде, Барселоне, Брюсселе, Берлине, Париже, Дублине и Лондоне.

В АТОР предупреждают, что путешественникам стоит учитывать сбои в расписании рейсов и очереди в аэропортах. Одна из самых критичных ситуаций наблюдается в Амстердаме, где в разгар летнего сезона отменяют до 100 рейсов в день.

Кроме того, туристов предупредили о массовых забастовках сотрудников авиаперевозчиков — Ryanair, Air France, Transavia, SAS и Brussels Airlines.

Ранее сообщалось, что с осени 2022 года начнут действовать новые правила въезда в страны Европы — заработает Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и сопутствующая ей система въезда-выезда (EES).

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В Совете Федерации потребовали от ЕС снять блокаду Калининграда со стороны Литвы
Директора салона связи осудят за присвоение техники на 8,5 миллиона рублей
Избиение россиянина полицейскими при задержании попало на видео
Появились кадры с места столкновения фуры и автобуса на российской трассе
В Литве заявили об отправке Украине оборудования для разблокирования портов
Олимпийский чемпион выступил против боя Бивола и Бетербиева
На YouTube заблокировали каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!»
Россиян предупредили о рисках при планировании поездок в Европу
Москва обогнала Магадан в рейтинге благополучия граждан
Россиянка без прав сбила ехавших на велосипеде детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.