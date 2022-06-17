Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиян предупредили о новых правилах въезда в Европу

АТОР: с осени в ЕС заработет Европейская система информации и авторизации для путешествий

Фото: Francois Lenoir / Reuters

С осени 2022 года при въезде в страны Евросоюза начнут действовать новые правила — заработает Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и сопутствующая ей система въезда-выезда (EES). Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Данные системы по сбору биометрических данных будут не только фиксировать оцифрованные отпечатки пальцев у прибывающих гостей, но и собирать их при выезде из всех пограничных пунктов ЕС. В АТОР предупредили, что все данные будут передаваться государственным органам для дальнейшего использования.

Таким образом, с помощью ETIAS и EES станет легче выявлять лиц, которые просрочили пребывание в зоне ЕС, получали отказы во въезде и были замечены в мошенничестве с удостоверениями личности.

Материалы по теме:
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

Кроме того, изменится процесс пересечения границы — на паспортном контроле путешественников ждет самообслуживание. Погранпункты будут оборудованы биометрическими «переходами» для самостоятельного сканирования паспортов, лиц и отпечатков пальцев.

Как пояснили в Еврокомиссии (ЕК), новые программы позволят укрепить внутреннюю безопасность, противодействовать нелегальной миграции и бороться с терроризмом.

Ранее в мае АТОР назвала самые нетребовательные к выдаче шенгена страны Европы. Сейчас россиянам легче всего получить визы Греции и Италии — весь процесс занимает до 5-7 дней. Для получения французского или испанского шенгена необходимо закладывать около двух недель.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Смартфоны Samsung перестали активироваться в России
Россиянам раздадут ценные призы
Зеленский заявил о введении визового режима с Россией
В петербургском ТРК на эскалаторе трехлетней девочке оторвало пальцы руки
ЛНР начнет поставлять зерно в Сирию
Украинские военные начали выходить с завода «Азот»
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак
Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов
Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни
Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.