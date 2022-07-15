На Кубани пройдет поисковая экспедиция «Битва за Кавказ»

В Крымском районе пройдет экспедиция по поиску неизвестных воинских захоронений времен ВОВ

На Кубани с 19 по 25 июля пройдет очередная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ». Об этом сообщают «Кубанские новости».

Мероприятие будет проводиться на территории Крымского района в окрестностях села Кеслерово. Главной целью экспедиции является поиск и выявление неизвестных воинских захоронений, а также непогребенных останков воинов, погибших и пропавших во время Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Более 30 лет на местах сражений в Крымском районе проводят работу поисковые отряды Кубани и других регионов. В ходе прошлогодней экспедиции "Битва за Кавказ" были обнаружены останки 27 воинов», — рассказал заместитель главы региона Александр Власов.

Отмечается, что в мероприятии, которое проводит Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск», примут участие 19 поисковых отрядов, представляющих Кубань, Адыгею, Башкортостан, Крым, Брянскую, Липецкую, Ростовскую области и Севастополь.

Ранее сообщалось, что на мысе Тарханкут в Крыму с 25 по 29 июля пройдет фестиваль короткометражного кино VOTE TO FILM. В программе мероприятия заявлены мастер-классы, практикумы от ведущих российских экспертов кино, представителей онлайн-кинотеатров и фестивалей, сценаристов и шоураннеров.