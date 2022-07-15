С 25 по 29 июля в Крыму пройдет фестиваль короткометражного кино VOTE TO FILM

На мысе Тарханкут в Крыму с 25 по 29 июля пройдет фестиваль короткометражного кино VOTE TO FILM. Об этом пишет ТАСС.

В программе мероприятия заявлены мастер-классы, практикумы и другие мероприятия от ведущих российских экспертов кино, представителей онлайн-кинотеатров и фестивалей, сценаристов и шоураннеров. В 2022 году участие в конкурсе принимает более 50 фильмов — в состав жюри фестиваля вошли актриса Екатерина Шпица, кинорежиссер Константин Буслов, сценарист Андрей Золотарев и другие профессионалы кино.

«На мысе Тарханкут будет оборудован кинокампус для молодых кинематографистов. Этим летом в кинофестивале принимает участие более 50 короткометражек. В течение пяти дней там пройдут кинопоказы под открытым небом, мастер-классы и другие мероприятия со звездами российского кино», — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Ранее сообщалось, что в Абакане в Городском центре культуры «Победа» с 16 по 18 августа пройдет фестиваль уличного кино. В конкурсе будут представлены более 70 авторских короткометражек. Победитель получит грант в размере 1,5 миллиона рублей.