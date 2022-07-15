Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Италии заявил о поданной на блюде для Путина голове Драги

Глава МИД Италии Ди Майо заявил об играющих на руку России разногласиях в правящей партии

Фото: LaPresse / Mauro Scrobogna / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил опасения в связи с тем, что разногласия в правящей коалиции страны идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня болит сердце оттого, что в Москве вчера вечером поднимали тосты, [зампред Совета безопасности Дмитрий] Медведев радовался, потому что [президенту России Владимиру] Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — заявил он.

Речь о политическом кризисе в Италии, возникшем после того, как премьер-министр страны Марио Драги объявил об уходе в отставку в связи с голосованием в парламенте. Премьер заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики. Президент Италии Серджо Матарелла, впрочем, не принял отставку премьера.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Италии заявил о поданной на блюде для Путина голове Драги
Обвиняемого в многомиллиардной афере москвича экстрадировали из Черногории
В ДНР сообщили о смерти британского наемника в плену
РФС отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию на отстранение россиян
Избиение россиянина из-за длины волос попало на видео
Госдума утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера России
Троих россиян осудят за похищение и убийство предпринимателя
Польша решила купить у США списанные танки Abrams
«Массовое побоище» во дворе подмосковного ЖК попало на видео
В России анонсировали новые ответные санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.