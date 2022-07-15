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Биолог перечислил россиянам эффективные методы борьбы с борщевиком

Биолог Алексей Филин: борщевик нужно выкашивать, сжигать и накрывать черной пленкой

Фото: Shutterstock

Химикаты малоэффективны в борьбе с борщевиком, сообщил россиянам кандидат биологических наук Алексей Филин. Эффективные методы борьбы с этим растением он перечислил в беседе с телеканалом «Мир 24».

По словам Филина, борщевик, прикосновение к которому повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению и грозит ожогами, цветет только один раз. «Может расти, накапливать массу, потом зацветает, созревают семена, и растение погибает. Поэтому пытаться бороться с ним химическими методами — малопродуктивно и очень дорого», — предупредил биолог.

Филин заявляет, что нужно регулярно выкашивать опасное растение, не давать ему цвести и сжигать скошенное. «Еще идеально было бы накрывать выкошенное поле черной пленкой для того, чтобы семена, прорастая, как бы сгорали под пленкой, которую прогревает солнце», — продолжил эксперт, добавив, что даже одно маленькое семечко, которое прорастет, через пару лет обернется новым полем борщевика.

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Филин также согласился с тем, что борщевик представляет серьезную опасность для сельскохозяйственных угодий. По его словам, если не проводить мероприятия по контролю борщевика, то «это растение просто заполонит все возможные свободные территории».

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Александра Лисица
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