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Директор ЦРУ тайно прибыл в Ереван

«Sputnik Армения»: директор ЦРУ прибыл в Ереван на фоне создания Агентства разведки
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Al Drago / Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Ереван в пятницу утром. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на источники.

У главы американской разведки запланированы встречи на высоком уровне. Американское посольство в Ереване никак не освещало приезд Бернса в республику, сохранив его в тайне.

12 июля в Армении объявили о создании Агентства внешней разведки в контексте масштабных реформ национальной полиции.

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