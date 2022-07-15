Директор ЦРУ тайно прибыл в Ереван

«Sputnik Армения»: директор ЦРУ прибыл в Ереван на фоне создания Агентства разведки

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Ереван в пятницу утром. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на источники.

У главы американской разведки запланированы встречи на высоком уровне. Американское посольство в Ереване никак не освещало приезд Бернса в республику, сохранив его в тайне.

12 июля в Армении объявили о создании Агентства внешней разведки в контексте масштабных реформ национальной полиции.