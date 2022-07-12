В Армении появится Агентство внешней разведки

Власти Армении решили создать в стране Агентство внешней разведки

Власти Армении анонсировали появление в стране Агентства внешней разведки в рамках реформ силовых структур. О таком решении сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) Армен Григорян, передает ТАСС.

По словам Григоряна, правительство Армении совместно с Национальным собранием проводит реформы полиции, Минобороны и вооруженных сил. «В контексте этих реформ мы планируем создать отдельное Агентство внешней разведки. И аппарат Совета безопасности уже начал переговоры с коллегами по формированию этой новой структуры», — заявил он.

Секретарь СБ отметил, что в стране с 2018 года начался процесс демократизации сектора безопасности. Он также подчеркнул, что в ходе реформы МВД буду объединены три структуры: полиция, МЧС и миграционная служба.

Весной в Армении анонсировали масштабные реформы армии. Войска планируется оснастить новым вооружением. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, этот вопрос является приоритетом для страны.