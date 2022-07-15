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Европу предупредили об опасности замены российского газа углем

Bloomberg: аномальная жара в Европе доказывает ошибочность перехода с газа на уголь

Фото: Shutterstock

На фоне отказа от поставок российского газа Европа вновь переходит к использованию опасных для планеты угольных электростанций. Однако обрушившаяся на континент аномальная жара доказывает ошибочность такой замены топлива, предупредили эксперты Bloomberg.

По данным издания, европейские правительства наращивают свои энергетические запасы, сжигая больше угля, проектируя новые терминалы СПГ и расширяя связанные с ними сети газопроводов. За счет этого цели Евросоюза (ЕС) по полной компенсации вредных выбросов парниковых газов становятся недостижимыми — фактически государства отказываются от декарбонизации.

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Аномальная жара служит мрачным напоминанием об опасности промедлений в борьбе с климатическими изменениями, отмечают эксперты. Волны палящей жары и сильная засуха, по прогнозам аналитиков, захлестнут этим летом большую часть Европы — температура в некоторых районах Франции достигнет 40 градусов Цельсия в ближайшие две недели, в Лондоне воздух прогреется выше 35 градусов, Италия в июле объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в пяти северных районах, а Испания и Португалия уже переживают самый засушливый период за последние 1200 лет.

В июле 2021 года главы государств и правительство ЕС подписали обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 55 процентов относительно значений 1990-го. По данным Bloomberg, на эту цель власти блока направили треть бюджета и обязали страны-члены выделить на декарбонизацию не менее 37 процентов из более чем 700-миллиардного фонда по борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Однако, как отмечают аналитики, климатические амбиции Европы зависели от поставок газа из России — они позволяли западным экономикам функционировать в ожидании инвестиций в возобновляемые источники, электромобили и зеленые технологии по сокращению выбросов со стороны тяжелых отраслей промышленности.

После начала военного конфликта на территории Украины достижение целей по борьбе с глобальным потеплением оказалось под угрозой, уточнили специалисты. Так, Германия откладывает вывод из эксплуатации ряда своих угольных и нефтяных электростанций, а Нидерланды снимают ограничение на производство электроэнергии из угля. Кроме того, возобновила работу угольная электростанция в Австрии, а Франция запасает уголь в качестве резервного топлива на зиму.

Ранее климатологи предупредили, что одним из последствий климатических изменений и человеческого бездействия в борьбе с глобальным потеплением станет то, что некоторые части планеты превратятся в пустыню. Больше всего перед экстремальной засухой уязвимы Северная Африка, Южная Америка, юго-запад США, а также южные территории России.

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Нина Ташевская
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