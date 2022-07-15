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Шестилетний россиянин впал в кому после похода в бассейн

В Перми шестилетний мальчик едва не утонул в бассейне и впал в кому

Фото: unsplash

В Перми шестилетний мальчик впал в кому после того, как едва не утонул во время купания в бассейне. Об этом сообщает портал ProPerm со ссылкой на региональный Минздрав.

Инцидент произошел 14 июля. По словам очевидцев, маленький россиянин начал тонуть, когда его мать отвлеклась. Мальчику оказали первую помощь, после чего в тяжелом состоянии госпитализировали. В больнице у него диагностировали состояние комы.

На данный момент ребенку лучше, его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в Минздраве порталу 59.ru.

Управление Следственного комитета (СК) по Пермскому краю проводит по факту инцидента проверку, сообщается на сайте ведомства. Следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Кроме того, у организаторов терм была изъята необходимая документация.

Ранее в Волгоградской области 13-летний подросток утонул в бассейне. Подросток захотел скатиться с одной из горок. Спустя время его обнаружили мертвым.

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Константин Лысяков
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