Россия приготовилась дать Минску полтора миллиарда долларов на импортозамещение

Вице-премьер РФ заявил о переговорах по кредиту для Минска на совместное импортозамещение

Россия и Белоруссия обсуждают кредит для Минска на развитие проектов в импортозамещении, переговоры о выделении средств готовятся завершить в ближайшее время, анонсировал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Слова вице-премьера приводит ТАСС.

Он отметил, что сумма кредита уже озвучивалась ранее — речь идет примерно о полутора миллиардах долларов в рублевом эквиваленте, их предоставят «субъектам Белоруссии для развития совместных проектов импортозамещения». Всего речь идет о 14 проектах, половина из них «находятся в высокой степени проработки».

«Буквально позавчера в Москве встречались с первым вице-премьером Республики Беларусь Николаем Геннадьевичем Снопковым, детально обсуждали, говорили, что в самое кратчайшее время завершим переговоры по кредиту и параллельно готовим эти семь проектов к запуску уже в текущем году», — пояснил Оверчук.

Получение российского кредита в июне анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, такое решение он обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным, представив ему конкретные идеи. «Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — подчеркнул он.