Россия выдаст Белоруссии 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение

Лукашенко сообщил о выделении Россией Белоруссии $1,5 млрд на программу импортозамещения

Для развития программ импортозамещения в Белоруссии российское руководство выдаст республике 1,5 миллиарда долларов. Об этом на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, такое решение он обсудил недавно со своим российским коллегой Владимиром Путиным, представив ему конкретные идеи. «Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — подчеркнул он.

Ранее Путин сообщал, что обсудил с Лукашенко отдельное финансирование проектов внутри республики, чтобы продукция получивших поддержку предприятий была востребована в России. Он отмечал, что Белоруссия сохранила ряд важных компетенций, например, в микроэлектронике. Однако сумму планируемых вливаний Путин тогда не указывал.

Три недели назад Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным рассуждал о том, что западные санкции подтолкнули Москву и Минск к интенсивному развитию.

Глава Белоруссии заверил, что ограничения, введенные в ответ на действия российских войск на Украине, пойдут обоим государствам на пользу и заставят их развиваться. А в конце марта Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко сравнивал новое развитие России и Белоруссии с возрождением феникса из пепла.