Лукашенко заявил о подтолкнувших Россию и Белоруссию санкциях

Лукашенко заявил, что санкции подтолкнули Россию и Белоруссию заниматься своими делами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции подтолкнули Москву и Минск к интенсивному развитию, передает БЕЛТА.

«Эти санкции все-таки во многом нас подтолкнули заниматься своими делами, не смотреть по сторонам. Видеть не только то, что там хорошо, но и создавать это хорошо у себя», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.

По словам Лукашенко, Запад, сам того не понимая, подтолкнул обе страны к интенсивнейшему развитию. «Если кто-то к нам готов в этом плане присоединиться, то они получат серьезный эффект», — добавил он.

В конце марта Лукашенко заявил, что в условиях экономических санкций Россия и Белоруссия не просто выстоят, а возродятся, как феникс из пепла.