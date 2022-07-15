В США предложили пожить в доме Леонардо Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо выставил в аренду дом в Беверли-Хиллз за $32,5 тысячи

В США появилась возможность пожить в доме известного актера Леонардо Ди Каприо. Звезда фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Титаник» выставил на рынок аренды свой особняк в Беверли-Хиллз, сообщает Dirt.

Ди Каприо предлагает переехать в его дом за 32,5 тысячи долларов в месяц. Актер приобрел объект в 2021 году за 10 миллионов долларов. Двухэтажный особняк 1930-х годов постройки недавно перенес масштабную реновацию. Он стоит на участке в 0,1 гектара, где также расположены бассейн, одноместный гараж и гостевой домик.

Внутри дома площадью 434 квадратных метра четыре спальни и шесть ванных комнат. На первом этаже находятся гостиная со встроенными в стены книжными шкафами, комната для отдыха с баром и выходом на задний двор и оборудованная высококачественной техникой кухня, из которой можно попасть на террасу. Три спальни находятся на втором этаже. В хозяйской имеется мини-бар, гардеробная и выполненная в мраморе ванная.

В марте Ди Каприо избавился от особняка в Лос-Анджелесе, продав его певцу Мигелю. Актер получил за недвижимость в районе Лос-Фелиз 4,9 миллиона долларов — на 800 тысяч долларов меньше изначальной цены.