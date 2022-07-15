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Застройщики согласились продавать жилье дешевле

REPA: застройщики согласились продавать жилье на 15 процентов дешевле

Фото: Илья Галахов / Globallookpress.com

Застройщики согласились продавать жилье дешевле, чтобы привлечь покупателей. К такому выводу пришла Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA, результаты исследования передают «Известия».

82 процента опрошенных девелоперов считают прямые скидки самым эффективным инструментом стимулирования спроса. Еще 11 процентов предпочитают выгодные ипотечные условия, а 7 процентов — рассрочку, подарочные сертификаты и скидки от партнеров-производителей мебели и стройматериалов. 23 процента респондентов выразили готовность сделать скидку выше 15 процентов, 38 процентов — до 15 процентов. 35 процентов застройщиков согласны на дисконты до 10 процентов, еще 4 процента — до 5 процентов.

«Самые эффективные инструменты стимулирования спроса сейчас, в первую очередь, финансовые», — заявил заместитель директора по продажам жилой недвижимости ГК «Пионер» Дмитрий Ефимов. Отмечается, что рассрочка является более удобной для нескольких категорий граждан. Она подойдет тем, кто уверен в ценности продаваемого объекта и не желает уступать его дешевле. Такой инструмент также интересует бизнесменов, которые не хотят брать кредит и могут позволить себе ежемесячные платежи.

Ранее в июля россиянам объяснили, почему первичное жилье в Москве стало дешевле. Скидки обусловлены подорожанием ипотеки и попытками девелоперов восстановить спрос.

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