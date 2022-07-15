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Стало известно об организованных ВСУ допросах одесситов о связях с Россией

Минобороны: бойцы ВСУ допрашивают жителей Одессы об имеющихся у них родственниках в России

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовывают для жителей Одессы допросы, в ходе которых выясняют наличие у них родственников в России. Его слова приводит РИА Новости.

«В Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями Украины».

По информации Минобороны, всех подозреваемых в поддержке России задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки госслужащих в свои дома так и не вернулись, добавил Мизинцев.

Ранее украинцы выступили с призывом снести памятник российской императрице Екатерины II в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона. Соответствующая петиция собрала 25 тысяч подписей на сайте президента Украины у Владимира Зеленского. Авторы предложения указали, что считают Екатерину Великую «разрушителем украинской государственности и культуры». Фигура американского актера, как отмечено в документе, напротив, «поднимет настроение» горожанам и будет сигнализировать о поддержке Киевом ЛГБТ-движения.

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Марина Совина
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