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В Одессе предложили заменить статую Екатерины II на порноактера из GachiMuchi

Зеленский рассмотрит петицию о замене статуи Екатерины II на порноактера Херрингтона

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Петиция с призывом снести памятник российской императрице Екатерины II в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона собрала 25 тысяч подписей на сайте президента Украины у Владимира Зеленского. Об этом пишет RT со ссылкой на текст документа.

Авторы предложения указали, что считают Екатерину Великую «разрушителем украинской государственности и культуры». Фигура американского актера, как отмечено в документе, напротив, «поднимет настроение» горожанам и будет сигнализировать о поддержке Киевом ЛГБТ-движения.

Согласно украинскому законодательству, президент обязан рассматривать и реагировать на любую петицию, оставленную на его сайте и собравшую более 25 тысяч подписей.

Билли Херрингтон стал известен широкой публике по гей-порнофильмам 1990-х годов. Мировую известность ему принесли интернет-мемы GachiMuchi (в переводе с японского — «накачанный здоровяк»), которые в ироничной манере обыгрывают отрывки из соответствующих порнороликов.

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Ранее на Украине в честь Херрингтона предложили назвать площадь Маяковского в Запорожье. Инициаторы заявили, что актер имеет «широкую фанатскую базу» среди украинцев.

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