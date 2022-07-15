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Россиянам назвали сопровождающиеся сухостью локтей и коленей болезни

Пластический хирург Вдовин: сухость локтей и коленей может быть признаком диабета и анемии

Фото: Matt Moloney / Unsplash

Чаще всего сухость коленей и локтей возникает из-за неправильного ухода за кожей, однако в некоторых случаях она свидетельствует о развитии опасных болезней, сообщил пластический хирург Игорь Вдовин. В беседе с «Аргументами и фактами» он назвал россиянам недуги, признаками которых могут быть данные патологии.

Специалист отмечает, что сухостью локтей и коленей сопровождаются эндокринные заболевания, в частности сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы, такие кожные заболевания, как псориаз и экзема, а также ряд аутоиммунных болезней.

По словам Вдовина, сухость локтей и коленей может возникнуть из-за железодефицитной анемии или авитаминоза. Решить эти проблемы можно довольно быстро при помощи врача, который по результатам подберет медикаментозную терапию для компенсации дефицитов, отметил специалист.

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Также пластический хирург напомнил, что с возрастом выработка коллагена в организме замедляется. Из-за этого кожа становится менее упругой и эластичной, что также может привести к сухости области локтей и коленей, которые практически лишены подкожной клетчатки сальных желез, объяснил он.

Чтобы вернуть мягкость локтям и коленям, Вдовин рекомендует не забывать о тщательном уходе за этой областью при помощи регулярного скрабирования и увлажнения при помощи крема, а также советует скорректировать питание, включив в рацион богатые витаминами А, Е, D продукты, в частности яйца (желтки), морковь, морепродукты, морские сорта рыб, шпинат и петрушку.

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