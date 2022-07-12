Врач назвала полезные для 40-летних женщин привычки

Эндокринолог Лисянская: женщинам зрелого возраста нельзя пропускать завтрак

Эндокринолог-гинеколог Марина Лисянская назвала полезные для 40-летних женщин привычки, которые помогут избежать набора веса в более зрелом возрасте. О том, каких правил нужно придерживаться, врач рассказала сайту «Доктор Питер».

Эндокринолог напомнила, что с возрастом обмен веществ замедляется и сбросить лишние килограммы становится все сложнее. Главную роль в поддержании веса и здоровья играют, по ее словам, правильное питание и физическая активность, а также небольшие хитрости.

Лисянская настаивает: завтрак пропускать нельзя ни при каких условиях. «Мы просыпаемся в состоянии гипогликемии, то есть с пониженной концентрацией глюкозы в крови, — говорит врач. — Если не завтракать, у нас не будет никакой энергии и работоспособности и мы будем все равно добирать те калории, которые не получили утром, в течение дня. Или, что еще хуже, вечером перед сном».

По словам эндокринолога, еще одной важной привычкой для женщины является еда по принципу тарелки. Во время приема пищи тарелку диаметром 21–23 сантиметра делят на четыре части: четверть должны занять сложные углеводы (они дают энергию), еще четверть — белки (основная еда), а оставшуюся половину — клетчатка (овощи и зелень).

Врач назвала хорошим примером правильной тарелки азиатский боул, но рекомендовала заменить рис другими цельнозерновыми крупами.

Марина Лисянская призвала женщин избегать частых дробных перекусов. Если человек здоров,и у него нет проблем с ЖКТ, необязательно постоянно принимать пищу, добавила она.

«Многие любят лакомиться фруктами, когда хотят есть. Но возможности всасывания фруктозы в организме человека ограничены. Так, если 15 граммов фруктозы (одно большое яблоко) без проблем усвоится в организме здорового человека, то 50 граммов — только у каждого пятого. Передозировка фруктозы вполне может стать причиной появления различных проблем со здоровьем — например, развития инсулинорезистентности», — предупредила эндокринолог.

Эксперт посоветовала не перебивать аппетит, заглушая чувство голода. Если возможности нормально поесть нет, то перекусить, по ее мнению, стоит натуральным йогуртом, горсткой орехов, овощным салатом, творогом, авокадо или хумусом.

Лисянская также отметила необходимость регулярно посещать гинеколога. «То, в каком состоянии мы подойдем к менопаузе и как она будет проходить, во многом зависит от того, как мы заботились о своем здоровье в 40, — говорит врач. — Гормональная заместительная терапия назначается по показаниям, но есть и противопоказания. И задача — провести эти годы так, чтобы противопоказания не появились».

Эндокринолог обратила внимание на то, что если у женщины в 40 лет есть лишний вес, то к 50 годам он увеличится. По ее словам, в этом возрасте организм будет искать источники гормонов в жировой ткани и активно ее наращивать.

«Стоит к этому добавить, пожалуй, ставший банальным совет — бросьте курить. Не говоря о канцерогенном влиянии никотина, курение вызывает гипоксию, и наши органы (особенно мозг) оказываются в состоянии кислородного голодания», — посоветовала врач.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев назвал продукты, помогающие похудеть после 40 лет. Среди них — курица, говядина и шпинат.