Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвала полезные для 40-летних женщин привычки

Эндокринолог Лисянская: женщинам зрелого возраста нельзя пропускать завтрак

Фото: Shutterstock

Эндокринолог-гинеколог Марина Лисянская назвала полезные для 40-летних женщин привычки, которые помогут избежать набора веса в более зрелом возрасте. О том, каких правил нужно придерживаться, врач рассказала сайту «Доктор Питер».

Эндокринолог напомнила, что с возрастом обмен веществ замедляется и сбросить лишние килограммы становится все сложнее. Главную роль в поддержании веса и здоровья играют, по ее словам, правильное питание и физическая активность, а также небольшие хитрости.

Лисянская настаивает: завтрак пропускать нельзя ни при каких условиях. «Мы просыпаемся в состоянии гипогликемии, то есть с пониженной концентрацией глюкозы в крови, — говорит врач. — Если не завтракать, у нас не будет никакой энергии и работоспособности и мы будем все равно добирать те калории, которые не получили утром, в течение дня. Или, что еще хуже, вечером перед сном».

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

По словам эндокринолога, еще одной важной привычкой для женщины является еда по принципу тарелки. Во время приема пищи тарелку диаметром 21–23 сантиметра делят на четыре части: четверть должны занять сложные углеводы (они дают энергию), еще четверть — белки (основная еда), а оставшуюся половину — клетчатка (овощи и зелень).

Врач назвала хорошим примером правильной тарелки азиатский боул, но рекомендовала заменить рис другими цельнозерновыми крупами.

Марина Лисянская призвала женщин избегать частых дробных перекусов. Если человек здоров,и у него нет проблем с ЖКТ, необязательно постоянно принимать пищу, добавила она.

«Многие любят лакомиться фруктами, когда хотят есть. Но возможности всасывания фруктозы в организме человека ограничены. Так, если 15 граммов фруктозы (одно большое яблоко) без проблем усвоится в организме здорового человека, то 50 граммов — только у каждого пятого. Передозировка фруктозы вполне может стать причиной появления различных проблем со здоровьем — например, развития инсулинорезистентности», — предупредила эндокринолог.

Эксперт посоветовала не перебивать аппетит, заглушая чувство голода. Если возможности нормально поесть нет, то перекусить, по ее мнению, стоит натуральным йогуртом, горсткой орехов, овощным салатом, творогом, авокадо или хумусом.

Лисянская также отметила необходимость регулярно посещать гинеколога. «То, в каком состоянии мы подойдем к менопаузе и как она будет проходить, во многом зависит от того, как мы заботились о своем здоровье в 40, — говорит врач. — Гормональная заместительная терапия назначается по показаниям, но есть и противопоказания. И задача — провести эти годы так, чтобы противопоказания не появились».

Эндокринолог обратила внимание на то, что если у женщины в 40 лет есть лишний вес, то к 50 годам он увеличится. По ее словам, в этом возрасте организм будет искать источники гормонов в жировой ткани и активно ее наращивать.

«Стоит к этому добавить, пожалуй, ставший банальным совет — бросьте курить. Не говоря о канцерогенном влиянии никотина, курение вызывает гипоксию, и наши органы (особенно мозг) оказываются в состоянии кислородного голодания», — посоветовала врач.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев назвал продукты, помогающие похудеть после 40 лет. Среди них — курица, говядина и шпинат.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Нарышкин указал на нервную реакцию Польши из-за утечки планов по разделу Украины
Россиянка нечаянно убила чашкой пристававшего к ней мужчину
США ухудшили прогноз по падению добычи нефти в России
«Нафтогаз» попросил кредиторов отсрочить выплаты по еврооблигациям
Жена Реввы стала соседкой директора Black Star
Клуб НХЛ разорвет контракт с победившим рак хоккеистом
Казахстан построит паромный флот и новый порт на Каспийском море
Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницу
В «Роскосмосе» отреагировали на разрыв сотрудничества с ЕКА
Эндокринолог назвала признаки цифрового переутомления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.