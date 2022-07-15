Создательницу сериала «Начальная школа "Эбботт"» обвинили в плагиате

На создательницу сериала «Начальная школа "Эбботт"» подали в суд из-за плагиата

Создательницу сериала «Начальная школа "Эбботт"» Кинту Брансон обвинили в плагиате. Об этом сообщает RadarOnline.

Сценаристка Кристин Дэвис подала в суд на Брансон, а также на телеканал ABC, который транслирует шоу. Как утверждает Дэвис, идея сериала позаимствована из ее проекта This School Year («Этот школьный год)». Сценарий был написан еще в 2018 году, а в 2020 году она зарегистрировала авторские права на него.

Дэвис отметила, что отдала свой сценарий Шавон Салливан Райт и Черис Паркс из Blue Park Productions в июле 2020 года. Те рассказали об идее шоу представителям стримингового сервиса Hulu, но сделка не состоялась. Уже в сентябре того года ABC начал снимать «Начальную школу "Эбботт"», где Брансон выступила создательницей и исполнительницей главной роли.

Дэвис требует, чтобы ей вернули всю прибыль, полученную от сериала. По ее словам, Брансон скопировала «псевдодокументальный стиль, уникальный синопсис сюжета, декорации и персонажей».

12 июля стало известно, что сериал «Начальная школа "Эбботт"» номинирован на премию «Эмми». Победители будут объявлены 12 сентября.