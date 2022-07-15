Врач предупредила об опасности общения с дикими ежами

Врач Екатерина Кашух: контакт с дикими ежами может закончиться грибком или укусом клеща

Общение с дикими ежами может закончиться грибковой инфекцией или укусом клеща, предупредила кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Ее слова приводят «Известия».

По словам врача, попытка погладить животное может закончиться укусом клещей, которые живут в иголках ежа и являются переносчиками опасных инфекций, например, клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза. Если наколоться об иголки ежа, есть опасность заболеть грибковой инфекцией трихофитией, больше известной как стригущий лишай, добавила она. Этот грибок, объяснила врач, проявляется у человека кольцеобразными красными пятнами на коже, которые вызывают зуд.

Еще одной инфекцией, которой можно заразиться при контакте с диким ежом, является сальмонеллез, продолжила Кашух. Это заболевание поражает пищеварительную систему человека и вызывает резкое повышение температуры, боль в области живота, диарею и тошноту. Также ежи переносят крымскую геморрагическую лихорадку и смертельно опасное бешенство, заразиться которым можно при укусе зверька или контакте с его слюной, добавила врач.

«Если вы столкнетесь с животным на дороге или, например, на дачном участке, откуда его нужно убрать, сделать это безопасно можно только с помощью плотной ткани или перчаток. Даже после косвенного контакта с ежом необходимо тщательно вымыть руки», — заключила Кашух и призвала предупредить детей об опасности контакта с ежами.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал россиянам о наиболее характерных симптомах переносимых клещами болезней. Так, общими признаками инфекций являются головная боль, высокая температура, слабость и общее недомогание, а также боль в мышцах, сказал медик.