Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач предупредила об опасности общения с дикими ежами

Врач Екатерина Кашух: контакт с дикими ежами может закончиться грибком или укусом клеща

Фото: Unsplash

Общение с дикими ежами может закончиться грибковой инфекцией или укусом клеща, предупредила кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Ее слова приводят «Известия».

По словам врача, попытка погладить животное может закончиться укусом клещей, которые живут в иголках ежа и являются переносчиками опасных инфекций, например, клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза. Если наколоться об иголки ежа, есть опасность заболеть грибковой инфекцией трихофитией, больше известной как стригущий лишай, добавила она. Этот грибок, объяснила врач, проявляется у человека кольцеобразными красными пятнами на коже, которые вызывают зуд.

Еще одной инфекцией, которой можно заразиться при контакте с диким ежом, является сальмонеллез, продолжила Кашух. Это заболевание поражает пищеварительную систему человека и вызывает резкое повышение температуры, боль в области живота, диарею и тошноту. Также ежи переносят крымскую геморрагическую лихорадку и смертельно опасное бешенство, заразиться которым можно при укусе зверька или контакте с его слюной, добавила врач.

«Если вы столкнетесь с животным на дороге или, например, на дачном участке, откуда его нужно убрать, сделать это безопасно можно только с помощью плотной ткани или перчаток. Даже после косвенного контакта с ежом необходимо тщательно вымыть руки», — заключила Кашух и призвала предупредить детей об опасности контакта с ежами.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал россиянам о наиболее характерных симптомах переносимых клещами болезней. Так, общими признаками инфекций являются головная боль, высокая температура, слабость и общее недомогание, а также боль в мышцах, сказал медик.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Рогозин покинул «Роскосмос»
Россиянам раскроют секреты счастья в «турбулентные времена»
Полуголая Ольга Бузова призналась в желании быть любимой
Лепсу присвоили звание Народного артиста России
Звезда фильма «Безумно богатые азиаты» рассказала о попытке покончить с собой
С поднявшей цены на бензин для иностранцев Венгрией решили разобраться
Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Названы объемы потерь урожая у запорожских фермеров из-за обстрелов
Евросоюз израсходовал припасенные для Украины деньги за 5 месяцев вместо 7 лет
В США предрекли неожиданную победу России после визита Байдена в Эр-Рияд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.