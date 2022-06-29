Россиянам рассказали о характерных симптомах переносимых клещами болезней

Врач Поздняков: переносимые клещами болезни сопровождаются температурой и болью в мышцах

У большинства болезней, переносимых клещами, есть как общие, так и отличительные симптомы, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал россиянам о наиболее характерных из них.

Общими признаками переносимых клещами инфекций являются головная боль, высокая температура, слабость и общее недомогание, а также боль в мышцах, сказал медик. Помимо этих симптомов, одно из самых опасных заболеваний, передаваемых со слюной этих паукообразных, — клещевой энцефалит — сопровождается сразу несколькими яркими симптомами, среди которых тошнота, онемение кожи лица и шеи, нарушение сна, у детей возможны даже эпилептические припадки.

Также клещи являются переносчиками боррелиоза. Поздняков подчеркнул, что эта инфекция «атакует» нервную и сердечно-сосудистую систему, кожные покровы и опорно-двигательный аппарат. При отсутствии лечения болезнь поражает суставы. Еще одним последствием укуса клеща может стать моноцитарный эрлихиоз (острое инфекционное природно-очаговое заболевание, которое в тяжелой форме может вызывать желудочные кровотечения и серьезные неврологические проблемы — прим. «Ленты.ру»). Его симптомами являются миалгия, головные боли и лихорадка, пояснил врач.

Кроме того, по словам инфекциониста, клещи могут «заразить» человека гранулоцитарным анаплазмозом (остро протекающее инфекционное заболевание, сопровождающееся множественным воспалительным процессом во внутренних органах и в тяжелых случаях провоцирующее к проблемам с почками, менингиту и помрачению сознания — прим. «Ленты.ру»). Это заболевание проявляется диареей, ознобом, тошнотой, лихорадкой.

В заключение Поздняков рассказал, как правильно оказать первую помощь при укусе клеща. Он предупредил, что, если насекомое присосалось, лучше доверить его извлечение специалисту. «Нельзя заливать клеща различными жидкостями: ни маслом, ни спиртом и тому подобным. Любые местнораздражающие жидкости и травмирующие клеща действия, например прижигание, стимулируют его еще больше впрыскивать слюну и впиваться глубже», — предостерег инфекционист, добавив, что, если членистоногое было извлечено самостоятельно, в течение суток его надо отправить на исследование в лабораторию.

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