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В США назвали позорной помощь Украине вместо спасения американцев

Обозреватель Fox News Карлсон назвал позорной помощь Украине вместо спасения американцев

Фото: Li Jianguo / XinHua / Global Look Press

Политический обозреватель Fox News Такер Карлсон возмутился помощи, которую страна оказывает Украине вместо того, чтобы спасать американцев во время экономического кризиса, и назвал такую ситуацию позорной.

Карлсон напомнил, что в США средняя цена на бензин составляет 4,78 доллара за галлон. Это выше, чем в Мексике, где этот же объем стоит 3,12 доллара. «Поэтому возникает вопрос: если мы переплачиваем за бензин из-за "повышения цен Путина", почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?» — спросил он.

По мнению обозревателя, причиной этой ситуации являются государственные расходы. Так, власти Мексики выделили 2 миллиарда долларов на субсидии для снижения потребительских цен на бензин. При этом по указу президента Джо Байдена США высвобождают нефть из стратегических резервов и продают ее Китаю. «То есть правительство Мексики, находясь в разгаре нарковойны, заботится о своих гражданах лучше, чем Джо Байден — о своих. Позорище», — констатировал Карлсон.

Обозреватель отметил, что при этом американский лидер не игнорирует «находящихся в нужде», так как «во имя "демократии" подписал чек на сумму 40 миллиардов долларов» для пакета помощи Украине. «И эти деньги, говорит Джо Байден, — только начало, часть бесконечной приверженности финансированию коррупционного и авторитарного правительства Украины», — подытожил он.

Ранее Госдепартамент США назвал общую сумму помощи Украине с начала спецоперации России. Она превысила 7,3 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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