В США назвали позорной помощь Украине вместо спасения американцев

Обозреватель Fox News Карлсон назвал позорной помощь Украине вместо спасения американцев

Политический обозреватель Fox News Такер Карлсон возмутился помощи, которую страна оказывает Украине вместо того, чтобы спасать американцев во время экономического кризиса, и назвал такую ситуацию позорной.

Карлсон напомнил, что в США средняя цена на бензин составляет 4,78 доллара за галлон. Это выше, чем в Мексике, где этот же объем стоит 3,12 доллара. «Поэтому возникает вопрос: если мы переплачиваем за бензин из-за "повышения цен Путина", почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?» — спросил он.

По мнению обозревателя, причиной этой ситуации являются государственные расходы. Так, власти Мексики выделили 2 миллиарда долларов на субсидии для снижения потребительских цен на бензин. При этом по указу президента Джо Байдена США высвобождают нефть из стратегических резервов и продают ее Китаю. «То есть правительство Мексики, находясь в разгаре нарковойны, заботится о своих гражданах лучше, чем Джо Байден — о своих. Позорище», — констатировал Карлсон.

Обозреватель отметил, что при этом американский лидер не игнорирует «находящихся в нужде», так как «во имя "демократии" подписал чек на сумму 40 миллиардов долларов» для пакета помощи Украине. «И эти деньги, говорит Джо Байден, — только начало, часть бесконечной приверженности финансированию коррупционного и авторитарного правительства Украины», — подытожил он.

Ранее Госдепартамент США назвал общую сумму помощи Украине с начала спецоперации России. Она превысила 7,3 миллиарда долларов.