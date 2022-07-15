В Молдавии заявили о поиске альтернативных поставок газа

Спикер парламента Молдавии Гросу заявил, что власти ищут альтернативные поставки газа

Молдавия не останется без газа зимой, правительство республики занимается поиском альтернативных поставок. Такое заявление сделал спикер парламента Игорь Гросу в эфире кишиневского телеканала TVR.

«Ситуация в стране сложная, но газ в стране будет, правительство активно ведет переговоры с европейскими и другими партнерами по вопросу альтернативных поставок», — заявил он.

Гросу отметил, что Кишинев не планирует отказываться от российского газа и продолжит переговоры с «Газпромом» через «Молдовагаз». «Но и будем стремиться к диверсификации», — пояснил спикер молдавского парламента.

При этом Гросу заявил, что в настоящее время ситуация на рынке электроэнергии немного лучше. Он заверил, что правительство страны сделает все возможное, чтобы Молдавия покупала электричество на Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Если же цены на электричество из Приднестровья окажутся слишком высокими, Кишинев, по словам Гросу, обратится к украинскому рынку. «Там есть достаточные объемы», — пояснил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что из-за кризисных явлений страна столкнулась с серьезным ростом цен — в частности, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз. По словам главы государства, в настоящее время жители страны готовы пожертвовать демократией ради безопасности и «сытого желудка».