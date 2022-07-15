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В Молдавии заявили о поиске альтернативных поставок газа

Спикер парламента Молдавии Гросу заявил, что власти ищут альтернативные поставки газа

Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Молдавия не останется без газа зимой, правительство республики занимается поиском альтернативных поставок. Такое заявление сделал спикер парламента Игорь Гросу в эфире кишиневского телеканала TVR.

«Ситуация в стране сложная, но газ в стране будет, правительство активно ведет переговоры с европейскими и другими партнерами по вопросу альтернативных поставок», — заявил он.

Гросу отметил, что Кишинев не планирует отказываться от российского газа и продолжит переговоры с «Газпромом» через «Молдовагаз». «Но и будем стремиться к диверсификации», — пояснил спикер молдавского парламента.

При этом Гросу заявил, что в настоящее время ситуация на рынке электроэнергии немного лучше. Он заверил, что правительство страны сделает все возможное, чтобы Молдавия покупала электричество на Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Если же цены на электричество из Приднестровья окажутся слишком высокими, Кишинев, по словам Гросу, обратится к украинскому рынку. «Там есть достаточные объемы», — пояснил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что из-за кризисных явлений страна столкнулась с серьезным ростом цен — в частности, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз. По словам главы государства, в настоящее время жители страны готовы пожертвовать демократией ради безопасности и «сытого желудка».

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Марина Совина
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