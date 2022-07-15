Девушка хотела модную стрижку и осталась с внешностью героев из «Гарри Поттера»

Блогерша с никнеймом carrotsandkiwis осталась со стрижкой братьев Уизли из «Гарри Поттера»

Блогерша с никнеймом carrotsandkiwis хотела модную прическу и осталась с внешностью героев из «Гарри Поттера». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что попросила парикмахера сделать ей многослойную стрижку, однако в итоге осталась недовольна преображением. На размещенных кадрах она показала, как выглядела до посещения салона, представ перед камерой с распущенными прямыми волосами длиной до лопаток. Затем она продемонстрировала результат работы мастера, позируя с короткими, неровно торчащими прядями. «Могу ли я подать в суд из-за этого?» — поинтересовалась юзерша.

Пользователи отметили, что новая внешность блогерши напомнила им о персонажах из фильмов о «Гарри Поттере». «Похоже на прическу близнецов Уизли», «Вижу здесь братьев Уизли», «Хорошо, что волосы отрастут, но парикмахер определенно потерял вас как клиента», — прокомментировали они.

В апреле сообщалось, что блогерша Джоанна сделала в салоне модную стрижку и осталась с внешностью персонажа из фильмов о «Гарри Поттере». Девушка рассказала, что попросила парикмахера подстричь ее так же, как манекенщицу на принесенном ею фото. Блогерша хотела, чтобы ей сделали каскад с прядями разной длины, обрамляющими лицо. При этом клиентка поинтересовалась у специалистки, действительно ли ей подойдет указанная прическа, и получила положительный ответ. В итоге работа мастера показалась посетительнице парикмахерского салона неудачной.