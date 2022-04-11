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Блогерша сделала в салоне модную стрижку и осталась с внешностью Северуса Снейпа

TikTok-блогерша Джоанна осталась с внешностью персонажа из «Гарри Поттера» после стрижки

Кадр: @joehoney1hunnit / TikTok

Блогерша Джоанна сделала в салоне модную стрижку и осталась с внешностью персонажа из фильмов о «Гарри Поттере». На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что попросила парикмахера подстричь ее так же, как и манекенщицу на принесенном ею фото. Блогерша хотела, чтобы ей сделали каскад с прядями разной длины, обрамляющими лицо. При этом клиентка поинтересовалась у специалистки, действительно ли ей подойдет указанная прическа, и получила положительный ответ.

В итоге работа мастера показалась посетительнице парикмахерского салона неудачной. На размещенных кадрах она продемонстрировала разницу между желаемым образом, а также результат своего преображения, и не смогла сдержать смех. Волосы героини материала оказались подстрижены короче, чем в образце. По этой причине зрители сравнили девушку с персонажем из фильмов о «Гарри Поттере», профессором Северусом Снейпом. По их мнению, сыгранный актером Аланом Рикманом персонаж обладал подобной прической.

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«Это дань профессору Снейпу», «Я бы после такого больше никогда не появилась на людях, боже мой», «Ты точно ходила к парикмахеру, а не к грумеру?», «Тебе необходимо добиться возмещения ущерба», — отметили пользователи в комментариях под роликом блогерши, который набрал миллион просмотров.

Ранее в апреле клиентка парикмахерской Эмили Кокс рассказала, как решила сделать стрижку гладкий боб и осталась с внешностью персонажа мультфильма «Шрек». На размещенных кадрах клиентка продемонстрировала, как выглядела до посещения салона красоты. Она позировала в машине, показывая окрашенные в светлый оттенок волосы длиной ниже плеч, уложенные в прическу с прямым пробором. Во второй части ролика девушка показала результат работы парикмахера. Так, мастер оставила посетительницу с коротким каре с неровными краями, а также доходящей до бровей неравномерной челкой.

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Алина Гостева
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