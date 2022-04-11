Блогерша сделала в салоне модную стрижку и осталась с внешностью Северуса Снейпа

TikTok-блогерша Джоанна осталась с внешностью персонажа из «Гарри Поттера» после стрижки

Блогерша Джоанна сделала в салоне модную стрижку и осталась с внешностью персонажа из фильмов о «Гарри Поттере». На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что попросила парикмахера подстричь ее так же, как и манекенщицу на принесенном ею фото. Блогерша хотела, чтобы ей сделали каскад с прядями разной длины, обрамляющими лицо. При этом клиентка поинтересовалась у специалистки, действительно ли ей подойдет указанная прическа, и получила положительный ответ.

В итоге работа мастера показалась посетительнице парикмахерского салона неудачной. На размещенных кадрах она продемонстрировала разницу между желаемым образом, а также результат своего преображения, и не смогла сдержать смех. Волосы героини материала оказались подстрижены короче, чем в образце. По этой причине зрители сравнили девушку с персонажем из фильмов о «Гарри Поттере», профессором Северусом Снейпом. По их мнению, сыгранный актером Аланом Рикманом персонаж обладал подобной прической.

«Это дань профессору Снейпу», «Я бы после такого больше никогда не появилась на людях, боже мой», «Ты точно ходила к парикмахеру, а не к грумеру?», «Тебе необходимо добиться возмещения ущерба», — отметили пользователи в комментариях под роликом блогерши, который набрал миллион просмотров.

Ранее в апреле клиентка парикмахерской Эмили Кокс рассказала, как решила сделать стрижку гладкий боб и осталась с внешностью персонажа мультфильма «Шрек». На размещенных кадрах клиентка продемонстрировала, как выглядела до посещения салона красоты. Она позировала в машине, показывая окрашенные в светлый оттенок волосы длиной ниже плеч, уложенные в прическу с прямым пробором. Во второй части ролика девушка показала результат работы парикмахера. Так, мастер оставила посетительницу с коротким каре с неровными краями, а также доходящей до бровей неравномерной челкой.