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Орбан заявил о самоубийстве Европы антироссийскими санкциями

Премьер Венгрии Орбан заявил, что экономика Европы выстрелила себе в легкие санкциями

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Политика санкций не оправдала ожиданий европейских стран и не остановила конфликт на Украине. Кроме того, они не остановили Россию, на что надеялись страны ЕС, а возымели обратный эффект — Европа буквально совершает самоубийство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», — пояснил он. Орбан также посоветовал держаться за рабочие места, поскольку в ближайшие месяцы в Европе ожидается экономический спад.

Кроме того, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что заменить нефть и газ из России невозможно. Он добавил, что Будапешт выступает против антироссийских рестрикций на нефть. При этом на данный момент венгерские власти задаются вопросом, можно ли заменить энергоносители из России.

Мировая история санкций
Виктория Кондратьева
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