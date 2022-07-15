Орбан заявил о самоубийстве Европы антироссийскими санкциями

Премьер Венгрии Орбан заявил, что экономика Европы выстрелила себе в легкие санкциями

Политика санкций не оправдала ожиданий европейских стран и не остановила конфликт на Украине. Кроме того, они не остановили Россию, на что надеялись страны ЕС, а возымели обратный эффект — Европа буквально совершает самоубийство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», — пояснил он. Орбан также посоветовал держаться за рабочие места, поскольку в ближайшие месяцы в Европе ожидается экономический спад.

Кроме того, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что заменить нефть и газ из России невозможно. Он добавил, что Будапешт выступает против антироссийских рестрикций на нефть. При этом на данный момент венгерские власти задаются вопросом, можно ли заменить энергоносители из России.