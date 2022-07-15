Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский подросток с друзьями взял каршеринг и устроил смертельное ДТП

В Ростовской области подростки на каршеринге влетели в дерево, двое погибли

Фото: ГИБДД РО

В городе Шахты Ростовской области подростки на каршеринговом автомобиле врезались в дерево, двое школьников погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции российского региона, передает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Красинской. По предварительным данным, каршеринг в аренду взял 16-летний подросток без прав. Он повез кататься на арендованном Volkswagen четырех друзей и устроил смертельное ДТП.

Автомобиль влетел в дерево, а после — в многоэтажный дом, так как подросток за рулем превысил скорость и не справился с управлением. Погибли два 16-летних приятеля водителя — они скончались на месте аварии.

Пострадали водитель каршеринга и двое его пассажиров — их госпитализировали в шахтинскую больницу.

Ранее в Ярославле 17-летний подросток без прав устроил массовое ДТП. В аварии пострадали пять человек, одного из них доставили в реанимацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности рейда силовиков в цыганском поселке Екатеринбурга
Грузчик московского аэропорта украл из чемоданов пассажиров 21 миллион рублей
Комендантский час в Каракалпакии сократили
Анатолий Белый прокомментировал свое увольнение из МХТ и отъезд из России
«Яндекс» начал маркировать Twitch как нарушителя российских законов
Деонтей Уайлдер вернется на ринг
Российский секретный «Змеевик» описали
Названы районы Москвы с подешевевшей арендой «однушек»
Неизвестный поджег пункт полиции во Владивостоке с помощью горящих шин
Блогерша назвала удешевляющую женский образ обувь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.