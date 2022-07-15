На российский рынок вышли производители ноутбуков из Китая

«Известия»: ноутбуки китайского бренда Thunderobot начали поступать в Россию

Китайский бренд Thunderobot начинает официально поставлять свою ноутбуки в Россию. Об этом сообщают «Известия» представители вендора и его партнера «М.Видео — Эльдорадо».

Отмечается, что продукция бренда будет продаваться в данных магазинах и на онлайн-площадках. В ближайшее время на российском рынке появится игровая версия ноутбуков. К концу года ассортимент намерены расширить: в частности, ожидается появление настольных компьютеров и мониторов, пишет издание.

Кроме того, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул, что на российский рынок выходят и другие китайские компьютерные вендоры. В качестве примера он привел Infinix.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи ввезенных по параллельному импорту видеоигр. Так, журналисты ТАСС обнаружили на некоторых торговых площадках игры для Sony Playstation 4, 5 и ПК. Так, в маркетплейсах нашли Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами.