В России наладили параллельный импорт видеоигр

ТАСС: на российском рынке появились завезенные по параллельному импорту игры

В России начались продажи ввезенных по параллельному импорту видеоигр. Об этом сообщает ТАСС.

На Wildberries и Ozon появились завезенные по схеме параллельного импорта видеоигры. Журналисты агентства обнаружили на некоторых торговых площадках игры для Sony Playstation 4, 5 и ПК. Так, в маркетплейсах нашли Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами. Релиз данных тайтлов состоялся в марте, однако в России игры не вышли.

В пресс-службе Wildberries подтвердили, что партнеры компании наладили параллельный импорт игр: «Наши продавцы ввозят игры по параллельному импорту и реализуют их на Wildberries». В Ozon не ответили на запрос, однако рассказали, что на площадке вырос спрос на коробочные игры.

Представители некоторых других ретейлеров рассказали, что не получали новых игр с марта 2022 года. «Сейчас на рынке наблюдается снижение интереса аудитории к коробочным играм для консолей», — отметили в «Ситилинке». В «М.Видео-Эльдорадо» не стали комментировать ситуацию, однако заявили, что у компании достаточно игр для удовлетворения спроса.

В Wildberries сообщили, что в первой половине года продажи на дисках для ПК и приставок в денежном выражении выросли в 3,3 раза год к году, в штучном выражении — 2,7 раза. В Ozon подчеркнули, что в первом квартале продажи игр в штучном выражении выросли на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в июне спрос вырос на 69 процентов год от году.

В конце мая на российском рынке обнаружили первые смартфоны Samsung, привезенные по правилам параллельного импорта. Аппараты были привезены без разрешения производителя — не напрямую из Южной Кореи, а через Казахстан.