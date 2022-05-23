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В Россию привезли первые смартфоны по параллельному импорту

iGuides: новые смартфоны Samsung привезли в Россию по параллельному импорту

Фото: Igor Russak / Globallookpress.com

На российском рынке обнаружили первые смартфоны Samsung, привезенные по правилам параллельного импорта. Об этом сообщает портал iGuides.

По словам журналистов медиа, аппараты были привезены без разрешения производителя — не напрямую из Южной Кореи, а через Казахстан. Как выяснилось, новые аппараты оказались в наличии у популярных российских ретейлеров — DNS, «Связной» и «М.Видео».

В число импортированных девайсов вошли телефоны бюджетных серий Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73. Например, стоимость модели Galaxy A13 с накопителями на 64 и 128 гигабайт составила 19 999 и 22 999 рублей соответственно. Galaxy A33 оценили в 36 999 рублей, Galaxy A73 в топовой комплектации с 256 гигабайтами встроенной памяти можно приобрести за 69 990 рублей.

По словам авторов издания, привезенные телефоны оказались дороже аналогичных моделей 2021 года. «Эти смартфоны продаются в полтора-два раза дороже, чем прошлогодние модели на старте продаж», — отметили журналисты. Уточняется, что определить выпущенные для рынка Казахстана устройства можно по буквам kz в полном названии модели.

Минпромторг России включил продукцию Apple, Samsung и других брендов в список товаров для параллельного импорта в конце апреля. Ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов.

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Андрей Ставицкий
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