В Россию привезли первые смартфоны по параллельному импорту

iGuides: новые смартфоны Samsung привезли в Россию по параллельному импорту

На российском рынке обнаружили первые смартфоны Samsung, привезенные по правилам параллельного импорта. Об этом сообщает портал iGuides.

По словам журналистов медиа, аппараты были привезены без разрешения производителя — не напрямую из Южной Кореи, а через Казахстан. Как выяснилось, новые аппараты оказались в наличии у популярных российских ретейлеров — DNS, «Связной» и «М.Видео».

В число импортированных девайсов вошли телефоны бюджетных серий Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73. Например, стоимость модели Galaxy A13 с накопителями на 64 и 128 гигабайт составила 19 999 и 22 999 рублей соответственно. Galaxy A33 оценили в 36 999 рублей, Galaxy A73 в топовой комплектации с 256 гигабайтами встроенной памяти можно приобрести за 69 990 рублей.

По словам авторов издания, привезенные телефоны оказались дороже аналогичных моделей 2021 года. «Эти смартфоны продаются в полтора-два раза дороже, чем прошлогодние модели на старте продаж», — отметили журналисты. Уточняется, что определить выпущенные для рынка Казахстана устройства можно по буквам kz в полном названии модели.

Минпромторг России включил продукцию Apple, Samsung и других брендов в список товаров для параллельного импорта в конце апреля. Ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов.